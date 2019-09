Cagliari, ecco la lista ufficiale per la Serie A '19/20: out Cragno e Pavoletti

© foto di Federico Gaetano

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista del Cagliari. Pur avendo sulla carta uno slot non utliizzato, sono assenti gli infortunati Cragno e Pavoletti.

Cagliari 2019-2020 - 23 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Simone Aresti, Alessandro Deiola, Daniele Ragatzu

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Luca Ceppitelli, Fabio Pisacane, Luca Cigarini, Radja Nainggolan, Federico Mattiello, Fabrizio Cacciatore, Paolo Faragò, Alberto Cerri

Altri elementi della rosa: Rafael, Robin Olsen, Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Christian Oliva, Nahitan Nandez, Lucas Castro, Marko Rog, Artur Ionita, Joao Pedro, Valter Birsa, Giovanni Simeone

Under 22: Simone Pinna, Filippo Romagna, Sebastian Walukiewicz, Luca Pellegrini