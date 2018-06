Cagliari, Eder è l'obiettivo numero uno: Carli al lavoro sotto traccia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da La Nuova Sardegna, Eder viene considerato come la potenziale ciliegina di mercato per il Cagliari di Maran. Anche la Sampdoria è interessata al giocatore, e potrebbe usare la carta Praet per convincere i nerazzurri ad abbassare le pretese. Carli lavora sotto traccia col presidente Giulini per raggiungere l'obiettivo, anche se al momento la sensazione è che ci vorrà molto tempo prima di sbrogliare la matassa intorno al centrocampista italo-brasiliano. A riportarlo è L'Unione Sarda.