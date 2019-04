© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese The Sun, l'Arsenal si sta muovendo concretamente per Nicolò Barella. Il centrocampista piace molto a Unai Emery che dovrà sostituire Ramsey. Nella serata di ieri, un osservatore dei Gunners era presente alla Sardegna Arena per seguire il giocatore da vicino.