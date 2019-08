© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' grande estate in casa Cagliari, ora c'è da sistemare la questione Naithan Nandez col Boca Juniors, spiega La Nuova Sardegna in edicola. Il Cagliari dice di aver chiuso a 18 milioni, il Boca lo richiama in patria e la mezzala frena. Il centrocampo peraltro sarebbe affollato e servirebbe cedere. Intanto, su Gregoire Defrel della Roma, l'accordo sarebbe vicino ma il nodo è la richiesta della Roma di un'opzione per l'estate su Alessio Cragno.