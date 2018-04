Cagliari, Faragò: "Non attraversiamo un momento semplice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Verona, Paolo Faragò ha parlato in mixed zone: "Non attraversiamo un momento semplice ma ora non dobbiamo abbatterci: invece dobbiamo reagire tutti insieme, avere la forza e la personalità per venirne fuori. Non siamo riusciti a trovare la qualità e lo spunto negli ultimi venticinque metri. Il gioco non è stato fluido, il Verona era in vantaggio, si è difeso con tutti i suoi effettivi. Dobbiamo lavorare in settimana per trovare soluzioni offensive diverse e fornire migliori palloni ai nostri attaccanti. Pensiamo a questa partita. Da martedì andiamo in ritiro per prepararla nel modo migliore. Per noi è come una finale: serve concentrazione per ottenere 3 punti importantissimi".