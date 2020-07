Cagliari, Faragò: "Difficile spiegare l'involuzione del girone di ritorno. Ora finiamo al meglio"

vedi letture

Paolo Faragò, protagonista nella ripresa del suo Cagliari contro l'Udinese, ha commentato la sconfitta patita contro i friulani ai canali ufficiali del club: "Dobbiamo ripartire dalla prova del secondo tempo, nel quale siamo stati più propositivi, rischiando qualcosa in più ma producendo sicuramente un calcio migliore. Ciò che conta è sempre l'atteggiamento, a prescindere dall'avversario, e questa dovrà essere la regola nell'avvicinarsi alle gare contro Juventus e Milan.

Questo è un gruppo meraviglioso che non si è mai risparmiato, ci sono calciatori che dopo il lockdown non hanno saltato un minuto, è normale che in una stagione ci possano essere problematiche o alti e bassi. Adesso conta solo finire al meglio, Juventus e Milan sono due grandi squadre ma metteremo in campo tutto quello che ancora abbiamo in corpo".

Sulla stagione rossoblu

"Sicuramente nel girone di ritorno ci sono stati due momenti ben distinti, come per tutti visto lo stop forzato. Abbiamo iniziato la stagione alla grande, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio è cambiato qualcosa, è complicato trovare il motivo esatto della seconda parte di campionato in controtendenza rispetto al girone d'andata. Adesso bisogna pensare a chiudere bene con le ultime due partite, poi sarà il momento dei bilanci per ciascuno di noi".