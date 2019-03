Paolo Pancrazio Faragò, esterno del Cagliari, ha parlato ai microfoni di InterTv prima della sfida contro l'Inter: "La differenza tra partite in casa e in trasferta nel nostro rendimento? Probabilmente la nostra gente ci dà una grossa mano quando giochiamo in casa. In trasferta, invece, dobbiamo trovare ancora le misure. La gara di questa sera sarà importantissima: faremo di tutto per portare a casa i tre punti. L'Inter è la squadra più forte della Serie A per quel che riguarda i cross, dunque sarà difficile arginarli sulle fasce. Dovremo creare densità in mezzo al campo, per metterli in difficoltà e attaccare la profondità", riporta fcinternews.