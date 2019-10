Cagliari, Faragò: "Giornata perfetta, difficile chiedere di meglio"

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La grande giornata di Paolo Faragò. Dopo i mesi ai box per l'infortunio all'anca, il classe '93 si è preso la scena alla Sardegna Arena grazie ad un’ottima prestazione sulla destra della linea difensiva, coronata dal gol che ha chiuso la partita contro la Spal. Queste le sue parole al sito ufficiale dei sardi: "

"Difficile immaginare qualcosa di meglio. Il gol è la ciliegina sulla torta. Ho giocato più del previsto, sono felice di come ha risposto il fisico e chiaramente il fatto che sia arrivata una vittoria è la cosa più importante, quella che ci fa più felici. La Spal mi porta fortuna, ho esultato anche allo stesso modo dell'anno scorso".

La vittoria di oggi? "La Spal ha messo in campo grande intensità, ce lo aspettavamo. Noi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo, sbloccando subito il risultato e mettendo il pomeriggio sui binari migliori. Sulla fascia destra Nandez mi ha aiutato tanto, non lo conoscevo e ho scoperto un grande calciatore, ha enorme forza ed energia come si è visto anche in occasione del gol. La classifica è ottima, è vero, però dobbiamo continuare a lavorare pensando gara dopo gara, guardando già alla trasferta di Torino che sarà molto complicata. Andremo a giocarcela con le nostre armi e la volontà di continuare su questa strada".

Una dedica particolare? "Sicuramente per la mia famiglia che mi è stata sempre vicina e per la mia ragazza, Irene, che ha vissuto tutto questo periodo di riabilitazione. Ho la fortuna di essere circondato da persone che mi vogliono bene, e di essere stato operato da un ottimo medico come il professor Zini. La lontananza dal campo è stata difficile da sopportare, fortunatamente d'estate c'erano meno partite da vedere come spettatore. Questi mesi ai box mi hanno fatto crescere dal punto di vista umano, adesso sono a disposizione e voglio dare tutto per meritarmi ancora la fiducia del mister".