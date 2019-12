© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Faragò, centrocampista del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Sampdoria: "Dobbiamo tradurre la rabbia del post-gara contro il Lecce in agonismo, portando in campo tutte le scorie per provare a trasformarle in determinazione. Risultati utili di fila? Non deve essere una pressione, ma un piacere tentare di allungarla".