Cagliari, Faragò: "Juve senza rivali, in campo come se fosse una finale"

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Faragò, centrocampista del Cagliari, commenta così il successo ottenuto ieri sera sul campo del Chievo: "Siamo contenti per questi 3 punti, ma non dobbiamo mollare niente: il nostro obiettivo ad inizio stagione era raggiungere quota 40, quindi mancano ancora 7 punti a quest’obiettivo. Non è facile giocare contro il Chievo in questo periodo, lo dimostrano le sue partite precedenti. Nelle prime battute siamo andati in difficoltà, poi abbiamo fatto gol alla prima occasione e la gara è andata dalla nostra parte. In contropiede abbiamo costruito altre occasioni per segnare, il Chievo si è fatto pericoloso e Cragno ha sfoderato parate decisive. Siamo stati bravi a colpire quando i nostri avversari si sono scoperti, capitalizzando le occasioni. La sfida con la Juventus alla Sardegna Arena? Una squadra formidabile, in Italia non ha rivali. Dobbiamo metterla sui nostri punti di forza: aggressività, intensità, voglia di lottare su ogni pallone. Guai ad adagiarci sulle ultime due vittorie consecutive: sbaglieremmo sicuramente l’approccio e andremmo incontro ad una prestazione sbagliata. Dovremo invece andare in campo come se fosse una finale e pensare che sono in palio 3 punti vitali: in questo modo sono sicuro che forniremo una prova all’altezza”.