© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Faragò ha rilasciato una intervista ai taccuini de 'La Nuova Sardegna' a due giorni dal match contro il Napoli, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A: "Ho visto Liverpool-Napoli. Il Liverpool in casa fa della qualità individuale e del ritmo, la propria forza. La nostra sarà una partita diversa. Me li aspetto agguerriti, vorranno spazzare via subito la delusione. Ma noi arriviamo da una gara, che per entusiasmo e motivazioni, ci ha dato tanto. Cavalcheremo l'entusiasmo post Roma per farci trascinare e trascinare i tifosi", ha detto Faragò che prosegue. "Cosa cambia tra Roma e Napoli? Il Napoli sta meglio per condizione, ha qualità e giocatori che possono risolverla da soli. Domenica troviamo un gruppo e un sistema di gioco rodato da anni. Sarà più difficile che contro

la Roma"