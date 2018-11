Cagliari, Faragò: "Un orgoglio vedere Pavoletti e Barella in maglia azzurra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Faragò, esterno del Cagliari, ospite a “Videolina Sport” ha parlato così del momento della squadra: "La gara contro la Spal? La partita si era messa sul binario sbagliato: sotto di due gol per noi era dura, ma siamo stati bravi a rimontare subito lo svantaggio e alla fine avremmo potuto addirittura vincere. Però va bene così: il bicchiere è senz'altro mezzo pieno, portiamo a casa un buon punto. Loro arrivavano da un momento difficile, sapevamo che sarebbero partiti forte così come poi effettivamente è stato. Non siamo stati capaci di frenare la loro forza d’urto iniziale, ma siamo stati comunque poco fortunati sul primo gol, senza quella deviazione il pallone sarebbe andato nelle mani di Cragno. Subita la seconda rete non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a giocare e così è arrivato il pareggio: è un segno della crescita continua e del carattere di questo gruppo. Le convocazioni in Nazionale di Barella, Cragno e Pavoletti? Per noi avere tre compagni che vengono chiamati a vestire l’azzurro è davvero un motivo di grande orgoglio. Quando ad Asseminello abbiamo appreso che anche Leo era stato convocato lo abbiamo festeggiato tanto".