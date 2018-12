Cagliari, Farias: "Periodo difficile, gol dedicato a chi mi è stato vicino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Farias ritrova il gol. Importante, per di più, visto che vale il pareggio del suo Cagliari con il Frosinone. L'ex Nocerina nel post-partita ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club sardo: “Sono felice per il gol e ancora di più perché è stato utile alla squadra per portare a casa un risultato positivo. Una rete bella e importante”.

Sulle indicazioni di Maran: “Quando sono entrato avevo il compito di fare il trequartista in partenza ma anche di scambiarmi con Joao. Ho provato a fare quel che mi chiedeva il mister, alla fine è arrivato il gol. Ma per me l’importante è giocare e aiutare i compagni, non conta in quale ruolo”.

A chi dedichi il gol?: “Questo gol lo dedico a tutti coloro che mi sono stati vicini in un periodo difficile. Ringrazio anche i miei compagni per l’abbraccio dopo il gol, anche loro mi hanno aiutato tanto. Io vorrei sempre essere in campo e dare il massimo per la squadra, purtroppo ultimamente le cose non sono andate come volevo. Ho continuato a lavorare e oggi ho raccolto i frutti”.