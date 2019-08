© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani Nahitan Nandez arriverà in Italia. Come riporta Sky Sport, il centrocampista del Boca Juniors ha finalmente ricevuto il benestare per volare in Sardegna e firmare col Cagliari. Nelle ultime ore, come raccontatovi da TMW , i rossoblù avevano sbloccato infatti la trattativa con gli Xeneizes.