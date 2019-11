© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari dilaga: Giovanni Simeone, proprio lui, l'ex. Che infatti non esulta, anzi. Il tap in dell'argentino si insacca e si mette le mani nei capelli. L'azione del gol del 3-0: azione di prepotenza di Rog che avanza palla al piede e porta via quattro difensori. Il croato serve un Nainggolan liberissimo che prova la conclusione trovando la risposta di Dragowski, ancora su Nainggolan che mette in mezzo e trova Simeone liberissimo che di tacco va in gol.