Cagliari-Fiorentina, le formazioni: c'è Chiesa, esordio per Cacciatore

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari e Fiorentina, che si affronteranno tra poco alla Sardegna Arena per l'anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Gli ospiti recuperano Federico Chiesa ma non Lafont. Mirallas titolare, Gerson agirà sulla linea dei centrocampisti. I rossoblù ritrovano Cacciatore (esordio dal 1' con la nuova maglia), mentre Faragò giocherà in mezzo con Ionita e Cigarini. Ecco le scelte di Maran e Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran.

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Mirallas; Muriel. All.: Pioli.