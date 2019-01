© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Nuova Sardegna fa il punto sul mercato del Cagliari. Giorni caldi per Federico Peluso: il giocatore piace e molto ma adesso il Sassuolo sta frenando sull'ipotesi. Il Cagliari non vorrebbe però rinunciare, col giocatore ha un accordo fino al 2020 e la trattativa sarà calda anche nei prossimi giorni. In uscita invece Charalampos Lykogiannis: proposte da Grecia e Turchia, via solo se arriverà Peluso.