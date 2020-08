Cagliari, frenata Czyborra per il Covid. L'esterno dell'Atalanta rimane sul mercato

vedi letture

Era a un passo dall'ufficializzazione, perché l'accordo con l'Atalanta era già stato trovato. Invece Lennart Czyborra, difensore nerazzurro, almeno per ora non andrà al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni. Il tedesco, dopo essere stato positivo al tampone per il Coronavirus, rimane così a disposizione di Gasperini (non per l'allenamento, almeno finché non si sarà negativizzato) anche se sul mercato: non è da escludere che alla fine l'affare non si faccia. Probabile invece una permanenza di Arkadiusz Reca a meno di proposte importanti da Genk e Fiorentina.