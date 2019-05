© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari è furioso per il rigore concesso al Napoli al 96esimo. Rolando Maran ha deciso di non presentarsi nelle interviste post-gara per protestate contro la decisione del VAR e dell'arbitro Chiffi. "Così il VAR è una barzelletta", ha detto il ds Marcello Carli dopo la partita.

