Cagliari, gennaio nero: quante assenze per Maran

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nove elementi tra indisponibili sicuri e nomi in bilico, per motivi diversi. Quasi una formazione intera, in pratica. Non c'è reparto del suo Cagliari dove Rolando Maran non debba fare i conti con le assenze: per il tecnico trentino l'avvicinamento alla gara contro l'Inter di Antonio Conte sembra più un percorso a ostacoli che una tranquilla settimana di allenamenti. Le spine sono tante, tra infortuni (Ceppitelli, Pavoletti, Rog e Cerri) e acciacchi (Cacciatore, Mattiello e Ragatzu), passando per i malumori di mercato (Castro). Le ultime due assenze in ordine di tempo sono quelle di Rog e Cerri, ai box per almeno 3 settimane per i problemi muscolari accusati dopo la trasferta di Brescia: distrazione muscolare di primo grado al flessore della coscia sinistra per entrambi, con l'attaccante che ha riportato anche una elongazione del muscolo in questione. Niente Inter e Parma per i due, con il dubbio anche relativo alle due successive gare, contro Genoa e Napoli. Complice il lungo infortunio di Pavoletti (che continua a bruciare le tappe del recupero, previsto per la seconda metà di marzo) e il difficile momento vissuto da Ragatzu, Maran si ritroverà contro l'Inter soltanto una vera punta di ruolo come il Cholito Simeone, a digiuno di gol dalla sfortunata gara interna contro la Lazio, con il capocannoniere rossoblù Joao Pedro (che qualche settimana fa ha ribadito di continuare a sentirsi trequartista, nonostante i 13 gol) a fargli compagnia in avanti e il solo Birsa come riserva.

SPAZIO AI PRIMAVERA? – Per questo motivo il tecnico trentino potrebbe anche pensare di convocare qualche elemento della formazione Primavera allenata da Max Canzi, al momento splendida seconda nel Primavera 1 dietro l'inossidabile Atalanta di Brambilla. Nomi come Ladinetti e Gagliano, entrambi nati nel 2000, potrebbero fare comodo a Maran in attesa che sul mercato si sblocchi qualcosa in entrata, dopo le uscite dei sardi Aresti (mandato ad aiutare l'Olbia, in cattive acque in Serie C), Pinna (prestato all'Empoli) e Deiola, finito a Lecce. Piace da tempo Pjaca, anche se manca ancora l'intesa con la Juventus per il prestito del croato, mentre restano in stand-by altre ipotesi come Pinamonti, sia per la volontà del Genoa di trattenerlo, sia alla luce del ko patito da Cerri, possibile pedina di scambio.