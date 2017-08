Cagliari, Giannetti verso Cesena. Melchiorri sceglie l'Olbia

© foto di Federico De Luca

Il Cagliari nelle prossime ore formalizzerà due uscite nel reparto offensivo. Si tratta di Niccolò Giannetti e Federico Melchiorri. Il primo dovrebbe finire al Cesena anche se c'è distanza fra domanda e offerta coi romagnoli che spingono per il prestito e i sardi che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Il secondo invece starebbe facendo una scelta in controtendenza rifiutando le offerte provenienti dalla Serie B per accasarsi in prestito fino a gennaio all'Olbia. Lo rivela Gianlucadimarzio.com.