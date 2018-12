© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto 16 punti in 14 partite, speravamo in qualcosina in più, soprattutto nelle sfide contro Empoli e Frosinone. Non siamo stati aiutati neanche da qualche decisione arbitrale, come domenica scorsa con un fallo su Joao Pedro da rigore che doveva essere rivisto. Inoltre anche il secondo giallo a Barella non ha convinto. A gennaio dovremo sostituire Castro e non perderemo Nicolò, il nostro miglior giocatore. Stiamo pensando ad alcune iniziative per il centenario, decidendo anche come e quando festeggiarlo: siamo al lavoro per cercare di fare il meglio possibile".