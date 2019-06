Cagliari, Giulini: "Barella-Inter: proposta seria ma ancora non ci soddisfa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il rinnovo di Cigarini è un bel mattoncino per noi, ha fatto benissimo negli ultimi due anni e sono davvero contento".

Gli obiettivi del Cagliari?

"Se dovesse uscire Barella non possiamo vendere altri giocatori importanti. Spero che l'anno prossimo riusciamo a toglierci soddisfazioni".

Barella vicino all'Inter?

"Ha molte richieste, negli ultimi 5 anni ha fatto benissimo. Potrebbe essere l'anno definitivo per la sua consacrazione in un grande club. Vedremo quali di questi club riuscirà a soddisfare il Cagliari. Non credo abbia accordi con altre società, quello che leggo non è vero. L'Inter è interessata, ci ha fatto una proposta seria che stiamo valutando ma ancora non ci soddisfa. Vedremo se andrà in una squadra che gioca in Champions League".

Defrel vi piace?

"Sì".