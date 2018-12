© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Barella a gennaio sicuramente non andrà via". Poche parole, ma nette e precise. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, ai microfoni di 'Radiolina', s'è così espresso sul futuro del centrocampista classe '97, avvisando così tutte le squadre interessate: Inter e Napoli, ma anche Atletico Madrid, Liverpool e Tottenham. "Di sicuro - prosegue - cerchiamo un centrocampista offensivo in grado di sostituire Castro. Il resto degli acquisti sarà legato ad eventuali esigenze dei nostri di partire".