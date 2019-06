© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto dai microfoni di Sky, il presidente del Cagliarii, Tommaso Giulini, ha parlato delle sirene di mercato su Nicolò Barella: "Mi dispiace per la fine dell'avventura in Under21, perché era un’Italia che meritava di andare avanti, peccato aver sbagliato la partita con la Polonia, però è stato comunque un bell'Europeo. Sicuramente Nicolò avrà qualche giorno in più di vacanza avendo giocato fino all’altro ieri".

Novità per la trattativa con l’Inter?

"Nessuna”.

Ceppitelli.

"Abbiamo rinnovato oggi il nostro capitano, ci apprestiamo a ritrovarci tutti ad Aritzo l’8 di Luglio".