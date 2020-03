Cagliari, Giulini bloccato dall'emergenza: il futuro sarà su misura per Zenga

In casa Cagliari il mercato pare ancora fuori dai piani del presidente Giulini, costretto a cambiare allenatore per provare a dare una scossa ma ora fermo in attesa di capire se il campionato sia o meno già finito. Nel caso in cui la Lega dovesse decidere di interrompere tutto, il ds Carli si metterebbe a lavoro per aggiornare la rosa a immagine e somiglianza di Zenga, arrivato da pochissimo ma già nei piani del futuro della società sarda. A riportarlo è Tuttosport.