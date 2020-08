Cagliari, Giulini: "Cambierei il mercato di gennaio. Volevo Kjaer e J. Jesus, poi nessun difensore"

Se Tommaso Giulini potesse tornare indietro, cosa cambierebbe nella stagione del Cagliari? "La gestione del mercato di gennaio, probabilmente - spiega nel corso della conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco - abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso: non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore".