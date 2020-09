Cagliari, Giulini chiude all'addio di Nandez: "Resta qui, mai proposto a nessuno"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, nel corso dell'intervista a margine dell'incontro con l'Inter che ha fatto definitivamente sfumare il sogno Nainggolan per i sardi, ha parlato anche dell'ipotesi ventilata nelle scorse ore di uno scambio col Napoli fra Ounas e Naithan Nandez: "Ounas possibile contropartita del Napoli per Nandez? Assolutamente no, Nandez rimane da noi, non l'abbiamo mai proposto a nessuno".