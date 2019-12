Cagliari, Giulini: "Dare un recupero di 7 minuti è assurdo"

Perde il Cagliari in maniera clamorosa: la squadra di Maran, avanti fino al 93° minuto, si fa rimontare nel finale dalla Lazio con la truppa di Inzaghi che ribalta il match grazie a Luis Alberto e Caicedo. Nonostante la sconfitta, però, il presidente Tommaso Giulini spende parole di elogio per i suoi calciatori e per il proprio allenatore: "La cosa più grande è la soddisfazione per quello che stiamo facendo in campo da inizio campionato, compresa questa sera: stiamo facendo qualcosa di straordinario. Stasera l'allenatore ha preparato la partita in modo egregio contro una squadra fortissima, che ha dimostrato di avere individualità. I ragazzi stanno facendo qualcosa di stupendo, non ci dobbiamo fermare a stasera ma pensare subito all'Udinese e a fare punti. Pensiamo partita dopo partita, non sarò soddisfatto se non faremo una bella prestazione ad Udine. Voglio solo questo. Anche stasera il collettivo è stato meraviglioso, abbiamo affrontato la partita senza 7 giocatori potenzialmente titolarissimi del Cagliari. Quando giochi partite di questo livello, perché è stata una gara meravigliosa, è chiaro che i cambi diventano fondamentali e non sono stati al pari della Lazio" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Recupero di 7 minuti troppo ampio?

La spiegazione data è che i sanitari sono entrati cinque volte nel secondo tempo, da regolamento significa un minuto ogni volta. Aggiungendo le quattro sostituzioni, da trenta secondi ciascuna, ecco il totale del recupero. Il loro gol è arrivato abbondantemente oltre il 97' ma la sostituzione Nainggolan-Deiola ha correttamente fatto slittare di ulteriori 30 secondi il recupero. Quello che critico delle spiegazioni di Maresca e Abisso è che nel secondo tempo ci sono state sì 5 interruzioni ma soltanto una è durata più di un minuto. A questo punto mi auguro che questo fantomatico regolamento venga applicato sempre perché in una partita in cui non c'è stato intervento del Var o lunghe interruzioni mi sembrano un'assurdità 7 minuti di recupero. Si può discutere anche il buon senso. Sono molto curioso di sapere dagli arbitri quale è stato il tempo effettivo di gioco nei due tempi, è stata una partita all'inglese con occasioni da ambo le parti ma non credo che in Inghilterra avrebbero dato 7 minuti di recupero. Non mi sembra che nel secondo tempo i giocatori fossero spesso a terra, questa è stata una mia percezione magari a caldo è sbagliata.

Riva presidente onorario...

E' un'emozione incredibile. Per me è una grande gioia che una persona schiva come Gigi abbia accettato con noi questa carica, già il fatto che l'abbia accettata mi riempe di un orgoglio incredibile ed è un regalo meraviglioso per tutti i nostri tifosi. Quel che più mi rode è che i tifosi non meritassero di vedere quella lavagnetta con sette minuti di recupero