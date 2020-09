Cagliari, Giulini: "Di Francesco vuole Nainggolan ma non possiamo comprarlo"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Sportitalia: "Una delle prime cose che mi ha chiesto Di Francesco è tornare a lavorare con Nainggolan ma non possiamo permetterci chissà quali offerte. Decide l'Inter. Vedremo, tutti lo rivogliamo ma sicuramente non possiamo comprare il cartellino". Poi parlando di Pavoletti: "Resta assolutamente. Lo scorso anno non abbiamo potuto contare su di lui. È un rinforzo in più". Infine sulle altre trattative: "Ho letto fandonie su Nandez, il Cagliari non lo ha proposto a nessuno. Domani chiudiamo per Sottil della Fiorentina".