Cagliari, Giulini e la trattativa per Godin: "Ho temuto, ma Diego mi aveva dato la sua parola"

Nella conferenza stampa di presentazione di Diego Godin, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini ha spiegato anche la trattativa che ha portato l'uruguayano in Sardegna: "Tutto nasce da una telefonata ricevuta da Marcello Carli, oltre a una chiacchierata con Barella: non è stata una trattativa facile, perché portare via un giocatore così importante all'Inter non è stato semplice. Ci son stati momenti in cui ho temuto, ma contavo sulla parola di Diego Godin: mi ha detto che era la sua prima scelta ed è stato così".