Cagliari, Giulini: "Facciamo ridere da tre mesi. Tutti responsabili, società compresa"

Durante la presentazione di Walter Zenga come nuovo allenatore del Cagliari, il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, ha parlato di cosa lo ha portato a prendere la decisione di cambiare guida tecnica: "Il mio stato d'animo è quello di salvare la faccia, perché da tre mesi stiamo facendo ridere. Mi interessa solo questo, ma non voglio entrare in altri discorsi: abbiamo fatto ridere tutti, società compresa e l'allenatore che c'era fino a domenica. Tutti responsabili, non solo i giocatori. Di fatto c'è stata una serie di episodi che hanno fatto sì che il Cagliari non fosse più quello ammirato con la Fiorentina, a partire da Lecce in poi. Questa è la realtà, sono certo e convinto che la scelta di Carli su Zenga sia la scelta migliore in assoluto per ridarci compattezza ed entusiasmo, così come la voglia di curare ogni minimo dettaglio da veri professionisti, che va fatto per conservare il proprio posto di lavoro".

