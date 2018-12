Cagliari, Giulini: “Gol Sau alla Roma apoteosi. Napoli? Non basta il pari”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il microfono di Radiolina, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è tornato sul pari conquistato nell’ultimo turno di campionato contro la Roma. “Il gol di Sau - riporta Calciocasteddu.it - è stata un’apoteosi. Tutto lo stadio voleva scendere in campo, anche io sono entrato anche se non dovevo esserci. È stato pazzesco, emozioni incredibili. Le espulsioni sono state un po’ severe, ma forse va bene così perché la Roma non si sarebbe addormentata nel finale senza quegli episodi. Dovremmo ringraziare l’arbitro probabilmente. Avesse segnato un altro forse non sarebbe stato così emozionante, mi ha ricordato un altro gol di Marco, contro il Crotone. Anche quel momento fu bellissimo“, le parole di Giulini che ha poi parlato della prossima sfida contro il Napoli: “Dopo il gol di Sau c’è grande adrenalina in città. Tra il finale contro la Roma e la gara contro il Napoli deve essere un continuo. Ci stiamo caricando giorno dopo giorno. Anche i ragazzi sono carichissimi. Veniamo da due sconfitte umilianti (3-0 a Napoli e 0-5 a Cagliari, ndr) e abbiamo tutto per fare bene e sfruttare l’entusiasmo della gente. Anche a chi è appena arrivato è stato ricordato oggi quanto questa gara sia importante per i nostri tifosi. Differenze col mio primo Cagliari-Napoli? Quella volta volli parlare alla squadra, cosa che solitamente non faccio mai. C’era Zeman in panchina e il periodo non era facile. Arrivò un pareggio che sentii ancora più mio (3-3 firmato Ibarbo e Farias, ndr). Spero che domenica sia la volta buona in casa: non ci accontentiamo nemmeno del pareggio“.