Cagliari, Giulini: "Joao Pedro resta. Farias? Non parte a prezzo di saldo"

Non solo mercato in entrata, al termine dell'amichevole tra Cagliari e Feralpisalò il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha fatto anche il punto sulle uscite. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ritengo sia giusto valutare Bradaric in questo ritiro, potrebbe essere un giocatore estremamente importante per il Cagliari. Valuteremo lui così come Pajac. L'anno scorso ha saltato parte della preparazione e questo non ha certamente facilitato le cose. L'attacco è l'unico reparto con degli esuberi, vedremo nel prossimo mese e mezzo cosa fare".

Farias?

"Non lo daremo via per un prezzo di saldo, Joao Pedro invece è un titolare e non partirà".