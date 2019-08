Cagliari, Giulini: "Nainggolan? Ci avevamo provato già nell'affare Barella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del mercato fatto fin qui dalla formazione sarda: “Nainggolan? La sua volontà è stata fondamentale per chiudere l’affare. Ne avevamo parlato già ai tempi del trasferimento di Barella all’Inter. All’epoca i tempi non erano maturi, il giocatore sperava di riuscire a convincere i nerazzurri. Ci ha chiesto un po’ di tempo, poi il dialogo è continuato e alla fine siamo riusciti a finalizzare l’affare. La sua è stata una scelta bellissima, qualcosa di romantico. È fantastico per noi riaccogliere un campione così grande”.

Su Defrel: “In avanti siamo tanti, c’è anche Birsa che può giocare come seconda punta. Siamo in 7-8 e non è così scontato che possa arrivare una punta. Abbiamo fatto passi in avanti con il Boca Juniors per Nandez. È un giocatore che rispecchia i valori della nostra terra, gli uruguaiani hanno sempre fatto benissimo a Cagliari. Se riuscissimo a prenderlo potremmo fare davvero una stagione divertente”.