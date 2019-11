© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato di Nahitan Nandez a La Gazzetta dello Sport: "È stato l'acquisto più faticoso da concludere. La trattativa col Boca è stata lunga. Ma Nandez diventerà un top player. È destinato alla Premier, è perfetto per quel campionato, ma prima deve crescere con noi". E su Rog: "Era stato un grande investimento, ma non era sbocciato, normale per un grande club provare a rientrare. Noi abbiamo colto l'occasione perché è fortissimo e ringrazio il mio ds Carli per l'intuizione".