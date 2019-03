Cagliari, Giulini: "Napoli e Chelsea su Barella. Inter? Solo chiacchiere"

© foto di Federico Gaetano

Sulle pagine del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista al presidente del Cagliari Tommaso Giulini: "Il futuro di Barella non lo so neppure io, ma è un giocatore che può crescere ancora molto. Speriamo che continui a farlo con la nostra maglia. Il suo valore? Forse vale qualcosa in più dei 40-50 milioni che vedo sui giornali. Non posso negare l'interesse del Napoli. A gennaio De Laurentiis ha chiesto il giocatore. C'era anche il Sarri di Chelsea. Inter? Solo chiacchiere".