Cagliari, Giulini: "Ora sotto con la nostra finale Champions a Frosinone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Torino, interviene il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini: "La squadra ha fatto una buona gara. Quello che ieri è accaduto Castro ha messo sotto choc tutta la squadra. A gennaio dobbiamo fare qualcosa per sostituirlo. La rosa andrà rimpolparla. Pata fino ad aprile non sarà a disposizione. Ora sotto contro il Frosinone, una finale da Champions per ottenere il nostro obiettivo che è la salvezza. Europa? Non siamo ancora pronti, c'è dislivello non solo di budget contro il Torino. Prendiamo questo e ora ci andiamo a giocare la nostra finale domenica prossima. Maran? Tre anni che lo inseguivo, dà un valore aggiunto anche ai nostri giocatori come Barella ed altri".