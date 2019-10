Cagliari, Giulini: "Partita meravigliosa di entrambe le squadre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la vittoria in rimonta sul Bologna, il Cagliari raggiunge il quinto posto, in coabitazione con Lazio e Napoli. Il presidente rossoblu Tommaso Giulini ha voluto cogliere l'occasione per fare i complimenti alla squadra attraverso i microfoni di Sky Sport al termine della gara della Sardegna Arena.

"Non ho guardato la classifica, abbiamo fatto delle buone partite dopo le due sconfitte iniziali. Volevo davvero ringraziare i ragazzi per la prestazione di stasera, hanno fatto una partita pazzesca. Devo dire grazie anche al nostro grande mister, al prof De Bellis, perché i ragazzi hanno corso fino al 96' con grande intensità, supportati da un pubblico incredibile. E' stato emozionante, e ci tenevo veramente a ringraziare tutti, dai miei collaboratori ai magazzinieri. Stasera è stata una serata di sport meravigliosa, contro un grande Bologna, per essere un mercoledì sera si è giocato su ritmi pazzeschi. Per quanto ci riguarda è stata senza dubbio la partita più bella da inizio campionato."

Sul contributo di Nainggolan: "Sicuramente ci sta dando tanta personalità, ma non solo lui, tanti campioni arrivati quest'anno, e quelli che sono qui da tanti anni si sono meritati di vivere una stagione più importante delle altre. Radja in primis dà a questa squadra una personalità incredibile. Voglio sottolineare che anche il Bologna gioca benissimo, e ne approfitto per mandare un abbraccio a Sinisa. E' stata una partita meravigliosa da parte di entrambe le squadre."

"Premio Champions? Vi posso svelare che stasera avevo giocato il primo jolly importante della stagione e sono felice che i ragazzi l'abbiano preso. Ora aspetto di fare 22 punti, che sono tantissimi, per arrivare alla soglia fatidica dei 40 e toglierci il pensiero della salvezza anche quest'anno".