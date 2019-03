Cagliari, Giulini: "Pavoletti pronto per sfidare la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, commenta così il successo ottenuto sul campo del Chievo: "Siamo contentissimi, qui non avevamo mai vinto in campionato e il Chievo nelle partite precedenti aveva messo in difficoltà anche il Milan. Siamo stati fortunati a sbloccarla nel primo tempo, dopo l’abbiamo messa al sicuro e nella ripresa abbiamo controllato. Pavoletti pronto per la Juventus? Leo oggi si è riposato, sarà fresco per la prossima partita. Cercheremo di giocarcela sino all’ultimo, come abbiamo sempre fatto quest’anno contro le grandi”.