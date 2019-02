© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla così ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sfida all'Inter di domani sera: "È una partita importante, difficile, la affrontiamo convinti dei nostri mezzi. Il Cagliari quest’anno ha dimostrato di avere qualità e di saper lottare. Certo visto il valore dell’avversario dovremo fare una partita perfetta. Non mi interessa parlare dell’arbitro e tantomeno caricare questa partita di tensioni. Sono certo che l’arbitro farà bene e non sarà un problema. Abbassiamo i toni e pensiamo solo a giocare. Da qui a fine stagione comincia un rush finale in cui tutte le squadre si giocano molto, ma sarebbe un grave errore per tutti se ognuno attendesse la partita col dito puntato o temendo di subire un torto. So per esperienza che spesso è difficile controllare le tensioni. Non solo per gli arbitri che dirigono le partite, ma per i protagonisti che devono giocarle a mente sgombra senza alcun tipo di condizionamento. Io contro l’Inter spero soltanto di vedere il miglior Cagliari, il resto, come sempre, lo dirà il campo".