Sempre attivo sui social, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha voluto salutare via Twitter Simone Padoin, il cui addio ai colori rossoblù è stato annunciato in giornata: "Grazie di cuore Pado per tutto quello che hai fatto per la nostra maglia! Tre anni stupendi fianco a fianco, senza mai mollare un centimetro".

Grazie di cuore Pado per tutto quello che hai fatto per la nostra maglia! Tre anni stupendi fianco a fianco, senza mai mollare un centimetro. 👏 pic.twitter.com/Xbm2ElmBAF — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) 24 giugno 2019