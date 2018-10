Cagliari, Giulini: "Se Barella resterà sarò il più felice del mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Questi i concetti principali: "Maran l'ho corteggiato più di mia moglie: gestisce lo staff da manager ed è un allenatore solido che però sa anche far giocare bene le sue squadre. Vorrei un Cagliari modello Bilbao: viviamo una realtà unica e i tifosi devono capire che i ragazzi della nostra isola vanno sempre aiutati. La salvezza dell'anno scorso è stata determinante, anche se non ci aspettavamo che fosse così sudata. In estate poi abbiamo costruito una squadra che possa restare in A senza tutti questi patemi d'animo. Barella? La sua esplosione è merito di Maran, perché Nicolò ha finalmente trovato un allenatore che gli dà tantissimo. Se dovesse restare io sarei il più felice del mondo ma è chiaro che abbia l'ambizione di giocare in Champions League e qui, al momento, non potrebbe giocarla. Lo stadio è un punto cruciale per lo sviluppo del nostro club e in futuro potremo arrivare a giocare in Europa".