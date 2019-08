Cagliari, Giulini su Nandez: "Da venerdì l'accelerata, ora siamo vicini"

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così della trattativa per Nandez: "Il Boca ha traccheggiato fino a giovedì, ma dal mattino dopo ha cercato di accelerare la trattativa. In questo weekend so che le parti si sono avvicinate, nei prossimi giorni potrebbe diventare un investimento davvero importante. Dopo Nandez non arriverebbero altri giocatori a titolo definitivo, stiamo lavorando per un terzino sinistro e una seconda punta".