Ospite di Radio Rai Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha fatto il punto sul 'caso Nandez', ovvero sui problemi contrattuali fra il club isolano e il centrocampista arrivato dal Boca Juniors: "E' stata un'operazione complicata che abbiamo seguito per mesi - spiega -. C'è stato qualche strascico ma il ragazzo sta dando tutto in campo. A livello contrattuale abbiamo fatto le cose nel migliore dei modi e non esiste alcun caso".