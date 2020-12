Cagliari, Giulini torna a pensare a Nainggolan: "Se l'Inter volesse parlarne..."

Radja Nainggolan torna nei pensieri di Tommaso Giulini in occasione della consegna della Maschera Punica da parte dell’associazione Lions Club. Raggiunto da Radiolina, il presidente del Cagliari ha parlato così del belga: "Nainggolan regalo di Natale per i tifosi? Non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero, non si sa se la Befana ti porta il carbone oppure no. In questo momento è un’operazione ancora più complicata rispetto a questa estate per via dei mancati introiti dallo stadio. Se l’Inter volesse parlarne, sono convinto che Radja ci aiuterebbe tanto".