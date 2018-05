Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Juve, lo United pronto a offrire 50mln al Valencia per Joao Cancelo

Lazio, c'è Masina nel mirino. L'esterno in uscita dal Bologna

Inter, Nagatomo resta al Gala. Il piano per arrivare a 40mln di plusvalenze

SPAL, può arrivare Hetemaj a parametro zero

Chievo, il futuro di Bastien può essere in Turchia

Inter: cessioni in vista per Puscas, Pinamonti ed Emmers

Cagliari, Giulini valuta Juric e De Zerbi. Anche Maran per la panchina

Chelsea, si lavora per Sarri. Koulibaly può seguirlo a Londra

Sassuolo, offerta sul tavolo per Sprocati della Salernitana

Italia, Baselli: "Mancini perfetto per ripartire. Balotelli merita la Nazionale"

Napoli, per la fascia occhio a Cancelo: avviati i contatti con l'entourage

Un tridente da urlo. L'arma di Klopp per battere Cristiano Ronaldo

Juventus, intesa per Darmian: i dettagli del contratto, allo United 13mln

Atalanta, Percassi: “Defrel nel mirino? Non faccio nomi”

Mandragora: "Ho pianto per la retrocessione, Crotone mi ha dato tanto"

Juve, per la difesa occhi in casa Atl.Madrid: seguiti i due uruguaiani

La grande chance per sperare nel Pallone d'oro

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive della panchina del Cagliari, col presidente Giulini che valuta con attenzione i profili di Ivan Juric e Roberto De Zerbi , caldeggiati entrambi dal ds Carli, più Rolando Maran. Non sono da escludere, però, sorprese.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy