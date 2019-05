© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari vuole blindare Fabio Pisacane. Secondo quanto rivelato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il presidente Giulini sta pensando di far valere l'opzione di rinnovo fino al 2021 per il calciatore napoletano, sempre più leader della difesa rossoblù e alla terza stagione da protagonista in A (80 presenze e 3 gol). Un rendimento che, dopo il Sassuolo a gennaio, ha attirato le attenzioni di altri club di A. Per questo i sardi sono pronti a blindarlo, allontanando al tempo stesso le sirene di mercato.