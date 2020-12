Cagliari, Godin non ci sarà col Parma. Di Francesco: "Abbiamo fatto una scelta precisa"

Diego Godin non scenderà in campo contro il Parma. A spiegare la scelta, nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco: "Abbiamo fatto una scelta precisa con Godin, parlando anche con lui, rispettando la logica di portare i giocatori solo se stanno bene. Nahitan si deve ancora ripulire da questa malattia, così come Simeone che deve avere la dovuta attenzione: quando poi li metti in campo devi essere sicuro di rischiare il minimo possibile", ha detto Di Francesco.

