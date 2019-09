Cagliari-Hellas, i voti ai tecnici: Maran rischia poco, Juric sorprende

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari interrompe la striscia di vittorie consecutive e manca la possibilità di riagganciare il Napoli al quarto posto in classifica. L'1-1 maturato alla Sardegna Arena contro l'Hellas Verona, però, è un risultato meritato, figlio di una sfida molto equilibrata e ben interpretata da entrambe le squadre, che hanno provato a superarsi fino al 90'. Gli scaligeri tornano a casa con un punto prezioso e con la certezza di essere sulla strada giusta.

Rolando Maran 6 - Dopo un ottimo primo tempo, il suo Cagliari accusa un po' di stanchezza e soffre il ritorno degli avversari. Il gol del pareggio lo convince ad affidarsi all'esperienza e alla qualità di Nainggolan, nonostante il belga non sia al meglio. Forse intimorito dalla maggiore freschezza atletica dell'Hellas, cambia solo a centrocampo. Un po' di coraggio in più per vincere certe partite non guasterebbe, ma è comunque un buon pareggio, che smuove la classifica.

Ivan Juric 6,5 - Un'altra prestazione gagliarda dei suoi ragazzi, che convincono soprattutto nella ripresa dopo aver sofferto un po' nella prima frazione. Azzeccata la mossa Salcedo: l'attaccante, che compirà 18 anni il primo ottobre, entra subito nel vivo della partita e mette in apprensione una retroguardia che fino a quel momento aveva rischiato pochissimo. Il finale in crescendo è sintomo di una buona condizione fisica: l'Hellas sta bene e conferma i progressi ammirati nelle ultime settimane.